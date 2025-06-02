Bursa'da Sokak Ortasında Kadınla Sürücü Arasında Gerilim Yaşandı

Bursa'da Sokak Ortasında Kadınla Sürücü Arasında Gerilim Yaşandı
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Bursa'da bir kadın, hareket halindeki bir aracın kaputuna çıkarak dakikalarca sürücünün ilerlemesine engel oldu. Sürücü panik içinde geri manevra yapmaya çalışırken park halindeki bir araca çarptı. Olay, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşandı.

Bursa'da sokak ortasında film gibi olay: Kaputa asılan kadın araçla birlikte sürüklendi

BURSA - Bursa'da dün gece meydana gelen olayda, hareket halindeki bir aracın kaputuna çıkan kadın, dakikalarca sürücünün ilerlemesine izin vermedi. O anlar kameraya yansırken, kadından kurtulmaya çalışan sürücü park halindeki otomobile çarptı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokakta seyir halinde olan bir otomobilin önüne atlayarak kaputuna çıktı. Kadının neden böyle bir harekette bulunduğu bilinmezken, araç sürücüsü büyük panik yaşadı. Sürücü, kadından kurtulmak amacıyla geri manevra yapmaya çalıştığı sırada, arkasında park halinde duran başka bir araca çarptı. Yaşanan kaza mahallede büyük ses getirirken, çevreye toplanan vatandaşlar olayı şaşkın bakışlarla izledi.

İhbar üzerine gelen polis tarafları ayırırken, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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