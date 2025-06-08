Bursa'da Sokak Ortasında Eşine Şiddet Uygulayan Adam Gözaltına Alındı

Bursa'da Sokak Ortasında Eşine Şiddet Uygulayan Adam Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, uyuşturucu etkisindeki bir erkek sokak ortasında eşine şiddet uygularken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kadının eşini savunması tepkilere yol açtı.

Bursa'da sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, eşini savununca vatandaşlar da tepki gösterdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek, sokak ortasında eşine şiddet uyguladı. Olay, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şahsın eşine fiziksel şiddet uyguladığını gören çevre sakinleri duruma müdahale etti. Ancak kadının, kendisine şiddet uygulayan eşini savunmaya başlaması üzerine bu kez vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Bu sırada olay, çevrede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Emniyet güçleri hem saldırgan erkeği hem de kadını gözaltına alarak karakola götürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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