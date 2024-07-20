Bursa'da sokak köpeği tarafından takip edilen kadına yardım

Bursa'da başıboş gezen sokak köpeği tarafından bir süre takip edilen ve köşeye sıkıştırılan kadının yardımına o sırada motosiklet ile işe giden Hami Durmuş yetişti. Köpeği uzaklaştırmak için elinden geleni yapan Durmuş kadının güvenli şekilde işe gitmesini sağladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında işe giden kadın, başıboş sokak köpeği tarafından bir süre takip edildi. Sokak köpeği zaman zaman yaklaştığı kadını koşturdu. Köpekten yaklaşık 2 dakika boyunca kurtulamayan kadın, çaresiz kaldı. O sırada motosiklet ile turlayan Hami Durmuş çaresiz kadının yardımına koştu. Agresif hareketler sergileyen köpek, çevrede panik oluşturdu. Hami Durmuş motosikletin sesi ve ayağıyla köpeği kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını bir süre daha takip eden köpek; daha sonra uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşe giden kadını saldırıdan kurtaran Hami Durmuş, "İşe gittiğim esnada bir köpeğin kadını köşeye sıkıştırdığını gördüm. Kadının çok korktuğunu anladım. Hemen motosiklet ile yardımcı olmak amaçlı köpek ile kadının yanına gittim. Önce motosiklet ile kovalamak istedim ama biraz uğraştırdı. Kadının çok korktuğunu anlayan köpek gitmedi. En son motosikletten inerek kask ile kovaladım. Kadın çok teşekkür etti ve burada hiç insan yoktu." dedi. - BURSA