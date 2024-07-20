Üye Girişi
Haberler

Bursa'da sokak köpeği tarafından takip edilen kadına yardım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kadın, başıboş gezen sokak köpeği tarafından takip edilerek köşeye sıkıştırıldı. İşe giden Hami Durmuş, kadının yardımına koşarak köpeği uzaklaştırdı.

Bursa'da başıboş gezen sokak köpeği tarafından bir süre takip edilen ve köşeye sıkıştırılan kadının yardımına o sırada motosiklet ile işe giden Hami Durmuş yetişti. Köpeği uzaklaştırmak için elinden geleni yapan Durmuş kadının güvenli şekilde işe gitmesini sağladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında işe giden kadın, başıboş sokak köpeği tarafından bir süre takip edildi. Sokak köpeği zaman zaman yaklaştığı kadını koşturdu. Köpekten yaklaşık 2 dakika boyunca kurtulamayan kadın, çaresiz kaldı. O sırada motosiklet ile turlayan Hami Durmuş çaresiz kadının yardımına koştu. Agresif hareketler sergileyen köpek, çevrede panik oluşturdu. Hami Durmuş motosikletin sesi ve ayağıyla köpeği kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını bir süre daha takip eden köpek; daha sonra uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşe giden kadını saldırıdan kurtaran Hami Durmuş, "İşe gittiğim esnada bir köpeğin kadını köşeye sıkıştırdığını gördüm. Kadının çok korktuğunu anladım. Hemen motosiklet ile yardımcı olmak amaçlı köpek ile kadının yanına gittim. Önce motosiklet ile kovalamak istedim ama biraz uğraştırdı. Kadının çok korktuğunu anlayan köpek gitmedi. En son motosikletten inerek kask ile kovaladım. Kadın çok teşekkür etti ve burada hiç insan yoktu." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu

 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu

10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title