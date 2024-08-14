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Bursa'da sokak arasında gürültü yapan gençlerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

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Bursa'da sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran bir kişi, 8 kişi tarafından pala ve sopalarla darp edildi. Olay anları kameraya yansırken, mücadele eden adam bacağından yaralandı.

Bursa'da sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi tarafından pala ve sopalarla darp edildi. O anlar kameraya yansırken, 8 kişiyle mücadele eden adam bacağına aldığı darbeyle yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, aldığı tepki sonrası 8 kişiyle sözlü tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası dışarı çıkan adam, 8 gencin pala ve sopalı saldırısına uğradı. Kendini savunmaya çalışan adam kesici aletle aldığı darbe sonrası ayağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, o anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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