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Bursa'da Sobadan Sızan Gazdan Karı Koca Zehirlendi

Bursa'da Sobadan Sızan Gazdan Karı Koca Zehirlendi
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İnegöl'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 53 yaşındaki Ayhan M. ve 44 yaşındaki Nurten M. hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından karı koca zehirlendi.

Olay gece 04.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Karakadı mahallesinde bi evde meydana geldi. Sobayı yakıp uykuya dalan Ayhan M.(53) ve Nurten M.(44) çifti, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde zorlukla uyanan çift, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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