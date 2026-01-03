Haberler

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi: 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında 2 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi.

Bursa'da iki katlı evde sobadan çıkan yangında 2 kadın dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı, alevlerin sardığı bina ise küle döndü.

Merkez Osmangazi ilçesi 1. Çay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 2 kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
