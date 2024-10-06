Bursa'da SMA Hastası Bebeğin Kumbarası Çalındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimliği belirsiz bir şüpheli, SMA hastası bir bebek için toplanan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli, SMA hastası bebeğin kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, minibüsün içerisinde bulunan ve SMA hastası bebek için toplanan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA