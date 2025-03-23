Bursa'da SMA Hastaları İçin Bağış Kumbarası Çalındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs, fırında SMA hastaları için toplanan bağış kumbarasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.
Bursa'da bir şahıs, fırında SMA hastaları için koyulan bağış kumbarasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları 'pes' dedirtti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında meydana geldi. Ekmek alma bahanesiyle fırına gelen şahıs, gözüne SMA hastaları için biriktirilen paraların olduğu bağış kumbarasını kestirdi. Ekmek aldıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp çalışanların dikkatini dağıtan şahıs, bir anda kumbarayı poşetinin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde çalındığını gördü. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ise izleyenlere 'pes' dedirtti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa