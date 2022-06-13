Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı - Haberler

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Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde 1.5 metre uzunluğunda yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde 1.5 metre uzunluğunda yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitede ikamet eden ailelerin çocukları, bahçede yılan gördü. Aileler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladı. File içine alınan yılan ekiplerce şehir merkezi dışındaki doğaya salındı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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