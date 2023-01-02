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Bursa'da sisli hava etkisini gösterdi, görüş mesafesi 25 metreye düştü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da sisli hava etkisini gösterdi, görüş mesafesi 25 metreye düştü

Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa'da da etkisini gösterdi.

Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa'da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti. Uyarıların ardından Bursa'da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü. Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti. - BURSA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi Marmara Bursa 3. Sayfa Haberler

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