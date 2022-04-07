Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi - Haberler

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Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.

Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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