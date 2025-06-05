Bursa'da Sinyal Vermeyen Kadın Sürücüye Saldırı

Bursa'da Sinyal Vermeyen Kadın Sürücüye Saldırı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sinyal vermediği iddia edilen kadın sürücünün önünü kesen bir erkek sürücü, aracın camına vurup korku dolu anlar yaşattı. Olayın detayları kameraya yansıdı.

Bursa'da 'sinyal vermedi' diye kadın sürücünün önünü kesip araçtan inen saldırgan cama vurup korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kadın sürücünün sinyal vermediğine sinirlenen başka bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında duran otomobilin önünü kesip araçtan aşağı indi. Kadın sürücünün kullandığı otomobilin önünü kesen saldırgan "Sinyal ver, sinyal" diyerek cama vurdu. Panik dolu anlar yaşayan sürücü ve arkadaşı o anları kayda alırken, öfkeli adam bir süre sonra aracına binip yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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