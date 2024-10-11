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Bursa'da Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Kazaya Neden Oldu

Bursa'da Sinyal Vermeden Şerit Değiştiren Sürücü Kazaya Neden Oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil, hızla gelen bir araca çarparak savruldu. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. O anlar ise bir araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü sol şeritten hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Şans eseri kazada yaralanma meydana gelmezken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü en sağdan orta şeride sinyal vermeden geçti. Arkasından gelen aracın uyarılarına aldırış etmeyen sürücü bu kez de sinyal vermeden kendini sol şeride atmak istedi. Fakat sol şeritten hızla gelen otomobil, sinyal vermeyen sürücüye arkadan çarpıp savruldu. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı ise trafikteki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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