Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Kişi Evini Ateşe Verdi

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi, ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da sinir krizi geçiren kişi, ailesi ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çok sayıda suç kaydı bulunan Erkan B., aile bireyleriyle alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçiren Erkan B., Gül Sokak üzerinde bulunan 5 katlı aile apartmanının çatı katını ateşe verdi. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini ararken, şüpheli ise hızla kaçtı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, korku dolu anlar yaşatan binadaki yangının boyutu kameralara anbean yansıdı. - BURSA