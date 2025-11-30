Haberler

Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Dairesini Ateşe Vermek İstedi

Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Dairesini Ateşe Vermek İstedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sinir krizi geçiren bir kadın, oturduğu daireyi ateşe vermek istedi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, kadın ekiplerine damacana fırlattı. Güvenlik güçleri kadını kontrol altına almayı başardı.

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın, oturduğu apartman dairesini ateşe vermek istedi. Kadın, olaya müdahale etmek için balkondan giren itfaiye ekiplerine ise damacana fırlattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı sitedeki vatandaşlar, bir kadının kendi dairesini ateşe vermek istediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çaplı başlayan alevlere müdahale etmek için daireye balkondan girmek isteyen itfaiye ekiplerine, sinir krizi geçiren kadın müdahale etti. Eline damacanayı geçiren kadın, itfaiye ekiplerine fırlattı.

Güvenlik güçleri kadını kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.