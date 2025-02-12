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Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın, Balkonundan Eşyaları Fırlattı

Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Kadın, Balkonundan Eşyaları Fırlattı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları balkondan attı. Site sakinleri durumu kayda alırken, komşuları kadını sakinleştirmek için müdahale etti.

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kadın, 5. katta oturduğu dairesinin balkonundan eşyaları fırlattı. O anlar site sakinleri tarafından kayda aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir sitedeki binanın 5. katında oturan kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın bir anda evdeki eşyaları balkondan atınca site sakinleri panikle cama yöneldi. Kimi vatandaşlar aşağı inip kadını sakinleştirmek için uğraştı. Bir süre sonra komşularının uğraşıyla sakinleşen kadın, site sakinleri de derin bir nefes aldı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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