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Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
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Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Genç Amcasını Bıçakladı

Bursa'da Sinir Krizi Geçiren Genç Amcasını Bıçakladı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, tartıştığı amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası genç gözaltına alındı ve amcayı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sinir krizi geçiren genç, yüzlerce kişinin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğeni polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, AVM'ye gelen amca E.Z. (27) ile yeğeni K.Z. (20) bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Belindeki bıçağı çıkartan K.Z., amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amcasını bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı. Genç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesinin devam etitği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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