Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız birinci kattaki evin camlarındaki sineklikleri sökerek çalmak istedi. Şahıslar bu esnada ev sahibi tarafından fark edildi. Sesleri duyan ev sahibi cama çıktı.

Kısa süre içinde işlemi tamamlayan zanlılar, ev sahibinin bağırmasının ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlıların benzer yöntemle başka evlerden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. - BURSA

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title