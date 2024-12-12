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Bursa'da Simitçi Müzikle Dans Etti

Bursa'da Simitçi Müzikle Dans Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir simitçi, bir eğlence mekanının önünde müziğe kapılarak simitleriyle dans etti. Renkli anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir simitçi eğlence mekanın önünde geçerken, müziğin sesini duyunca başında taşıdığı simitlerle dans etti. Renkli anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde simit satan seyyar satıcı, tarihi Arapşükrü Sokağında ilerlerken, bir eğlence mekanında çalınan müzikle dans etmeye başladı. Simitçinin başında taşıdığı simitlerle dans ederek satış yaptığı renkli anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar simitçinin yeteneği karşısında o anları cep telefonuyla kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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