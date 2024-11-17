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Bursa'da Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

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Bursa'da seyir halindeki bir otomobile açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kenan C.'nin davasında, saldırıya karışan 4 şüpheli adliye işlemleri için gönderildi. Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleşti.

Bursa'da silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 4 kişi, 16 BBE 013 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Kenan C.'yebaşka bir araçtan üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kenan C.'yi başından vurarak yaralayan şüpheli Selami S.ve olaya karışan M.E.Ç.yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - 3.Sayfa
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