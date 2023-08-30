Bursa'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'ta, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Engin Altan'a ateş ederek olay yerinden araçla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Engin Altan'ın, 26 Nisan'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Uğur Ermiş'i bıçakla yaraladığı, kardeşi Oğuz Ermiş'in de Altan'ı tabancayla bacaklarından vurduğu, Uğur Ermiş'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Altan'ın ise sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılandığı belirtildi.