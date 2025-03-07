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Bursa'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Bursa'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde husumetlisi olan şahısların oturduğu işletmeye otomobille gelen Barış B., kurşun yağdırdı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir kişi husumetlisi olan şahısların oturduğu işletmeye otomobille gelip kurşun yağdırdı. O anlar kameraya yansırken, kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 suç kaydı bulunan Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.'yı (24) takip etmeye başladı. Husumetlilerinin cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., otomobille işletmenin önünden geçerken arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Enes Ö.'nün 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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