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Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın detaylarını ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ölen kişinin ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri silah sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne bakan vatandaşlar bir kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk esnasında kalbi duran yaralıya sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, hastanede yapılan tüm müdahalelere şahıs rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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