Bursa'da Silahlı Saldırı Anı Kamerada

- Bursa'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

BURSA - Bursa'da bir kişi husumetli olduğu emlakçıyı bacağından vurup kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul işiyle uğraşan Sıddık A.'yı takip eden husumetlisi, iş yerine gelip bir süre etrafı kolaçan etti. Kapüşonlu saldırgan, Sıddık A.'nın dışarı çıkmasıyla silaha sarılıp ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kişi, 3 kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Saldırı anı kamerada

Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı ise bir işletmeye ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.