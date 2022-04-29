Bursa'da silahlı saldırı : 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da silahlı saldırı : 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da silahlı saldırı : 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, husumetlisi olan Hasan K.(32)'yı bacaklarından yaraladı. Tabancadan çıkan mermilerden biri de yoldan geçen Ramazan U.'nun bacağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hasan K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title