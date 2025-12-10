Haberler

Bursa'da silahlı olay: 1 ağır yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olayda 50 yaşındaki Yakup E., güvenlik görevlilerine sığınarak yardım istedi. Göğsünden vurulmuş halde bulunan Yakup E., hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olayda Yakup E. (50) ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.45 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet 7. Cadde üzerinde yaşandı. Site dışarısında kendini vurduğunu söyleyen Yakup E. (50) adlı kişi, lüks aracıyla siteye girerek güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Göğüs bölgesinden girip sırtından çıkan mermiyle ağır yaralı Yakup E. (50), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede silahın aracın sağ ön koltuğunda bulunduğunu belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

