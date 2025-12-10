Bursa'da silahlı olay: 1 ağır yaralı

Bursa'da akşam saatlerinde site güvenliğine sığınan kişi göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı şahsın hayati tehlikesi sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olayda Yakup E. (50) ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.45 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet 7. Cadde üzerinde yaşandı. Site dışarısında kendini vurduğunu söyleyen Yakup E. (50) adlı kişi, lüks aracıyla siteye girerek güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Göğüs bölgesinden girip sırtından çıkan mermiyle ağır yaralı Yakup E. (50), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede silahın aracın sağ ön koltuğunda bulunduğunu belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA