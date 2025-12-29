Haberler

Arkadaşını dizinden vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

Arkadaşını dizinden vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de meydana gelen silahlı kavgada, Erdinç Ç. arkadaşını dizinden vurdu. Şüpheli, olay sonrası saklandığı evde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada arkadaşını dizinden vurarak yaralayan şüpheli saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken denk gelen Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Selim C., Erdinç Ç.'ye küfür etti. Kavgada Erdinç Ç. elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi saklandığı evde suç aleti tabanca ile yakaladılar.

Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak ifadesinde, "Bana küfür etti ben de çok sinirlendim, ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı