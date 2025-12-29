Arkadaşını dizinden vuran şüpheli, saklandığı evde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada arkadaşını dizinden vurarak yaralayan şüpheli saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken denk gelen Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Selim C., Erdinç Ç.'ye küfür etti. Kavgada Erdinç Ç. elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi saklandığı evde suç aleti tabanca ile yakaladılar.

Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak ifadesinde, "Bana küfür etti ben de çok sinirlendim, ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. - BURSA