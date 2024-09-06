Bursa'da silahlı kavga: Kurşunlar fotoğrafçı dükkanına isabet etti

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar fotoğrafçı dükkanına isabet etti.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, taraflar birbirlerine silah doğrultarak ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, mermiler bir fotoğrafçı dükkanına isabet etti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, tahkikat sürüyor. - BURSA