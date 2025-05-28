Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Kent merkezinde silahla dehşet böyle saçtı, pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirine silah çekip ateşlediğin anlar kameraya yansırken, kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında bir süredir yaşanan gürültü tartışması sokağa taştı. Tarafların aşağı inmesiyle artan tansiyon sonrası sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarken, kurşunların hedefi olan Feyzullah Özmut bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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