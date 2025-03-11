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Bursa'da Silahlı Cinayet: 2 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Silahlı Cinayet: 2 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 34 yaşındaki Adil Uğur, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayı araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'da 34 yaşındaki 2 çocuk babası adam evin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşularının kanlar içinde gördüğü kişi, olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Adalet Sokak gelen sesleri üzerine çevredekiler dışarı çıktı. Komşuları, Adil Uğur'un kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Adil Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlanırken, Adil Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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