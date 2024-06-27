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Bursa'da Silah Temizlerken Kaza: Bir Kişi Yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, silahını temizlerken kaza sonucu kafasından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahını temizleyen bir şahıs, silahın ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 3. Balıklı Sokak'ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu İmran M. (22) evinin çatısında ailesiyle çay içerken silahını temizlemeye başladı. Silah ateş alınca İmran M. kafasından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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