Bursa'da Silah İmalatı ve Ticareti Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce savcılık koordinesinde ruhsatsız silah imal ve ticareti suçuna yönelik ortak yürütülen planlı çalışma kapsamında yapılan operasyonda, S.T., A.K., V.A. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i mahkemece tutuklanırken, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA