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Bursa'da Şiddetli Yağmur Kahveyi Bastı, Vatandaşlar Oyunlarına Devam Etti

Bursa'da Şiddetli Yağmur Kahveyi Bastı, Vatandaşlar Oyunlarına Devam Etti
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Bursa'da şiddetli yağmur sonrası bir kahvehane sular altında kaldı, vatandaşlar buna rağmen oyunlarına devam etti. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yaşanan bu olay, kentte trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Bursa'da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneyi de yağmur suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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