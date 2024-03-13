Bursa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BURSA - Bursa'da dün gece başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansırken, yağışın gün boyu devam edeceği bildirildi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış gece boyunca fırtına ile şehri etkisi altına aldı. Sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yer yer fırtınanın etkili olduğu şehir merkezinde işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hafta sonuna kadar yağışın devam edeceği bildirilirken, Bursa Valiliğinden sürücü ve vatandaşların hafta sonuna kadar dikkatli olmasını istedi.