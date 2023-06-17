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Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti, sokaklar göle döndü

Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti, sokaklar göle döndü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeyi esir alan yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki birçok noktada etkisini gösteren yağış, İnegöl'de hayatı felç etti. Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa Göle 3. Sayfa Haberler

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