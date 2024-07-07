Bursa'da Şiddetli Sağanak Sonucu Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bursa'da şiddetli sağanak sebebiyle yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu ortaya çıktı.

4 Temmuz Perşembe günü şiddetli yağış sebebiyle taşan Nilüfer Çayı'nda vatandaşlar bir cesedin sürüklendiğini gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, suda sürüklenen cesedi Alemdar Mahallesi yakınlarında kıyıya çıkardı. Yağışta suya kapılan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evinden çıkıp bir daha dönmeyen Osman Beyri'ye ait olduğu tespit edildi. Beyri'nin cenazesi öğle namazını müteakip Dağakça köy mezarlığına defnedildi. - BURSA