Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti, ağaçlar araçların üzerine devrildi 3. Sayfa Haberleri Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken bazı ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü. Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken bazı ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü. Akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı durma noktasına getirdi. Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı ağaçlar da park halindeki araçların üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları kesti. Araç sahipleri araçlarının üzerine ağaç devrildiğini görünce şaşkına döndü. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti, ağaçlar araçların üzerine devrildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.