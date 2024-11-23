Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, bazı ağaçları kökünden sökerken otobüs duraklarını devirdi ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri gece boyunca aralıksız çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da şiddetli lodos etkili oldu. Lodos bazı ağaçları kökünden sökerken, otobüs duraklarını ise devirdi. Rüzgardan savrulan 2 motosiklet sürücüsünün imdadına ise otomobil sürücüleri yetişti.

Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına şehirde hayatı adeta felç etti. Merkez Yıldırım ilçesinde zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos, Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Parkı'nda ağaçları kökünden söktü. Namazgah Mahallesi'nde ise atık giysi dolabı şiddetli lodosa dayanamayarak taksinin üzerine devrildi. Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağını yerinden sökerek devirirken, 152 Evler Mahallesi'nde ise 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan cam balkon rüzgarın etkisine dayanamayarak koptu. İtfaiye ekipleri gece boyunca aralıksız çalıştı.

Araçlar motosiklet sürücülerine siper oldu

Kent genelinde etkisini sürdüren lodosta motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. İzmir Yolu Caddesi üzerinde şiddetli lodos yüzünden ilerlemekte zorluk çeken 2 motosiklet sürücüsünün yardımına otomobil sürücüleri yetişti. 3 araç sürücüsü, 2 motosiklet sürücüsünü aralarına alarak lodostan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı

 Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi 20. kattan düşerek can verdi

 DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.