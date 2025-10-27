Bursa'da Şiddetli Lodos Hasara Yol Açtı

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos kenti olumsuz etkiledi. Saatte 45 kilometre hıza ulaşan lodosta araçların üzerine düşen tuğla ve ağaçlar hasar bıraktı. Bir otomobilin üzerine devrilen ağaç güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos kenti olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, ağaçları devirip çöp konteynerlerini yola sürükledi. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerindeki bir inşaattan park halindeki bir minibüsün üzerine alçı tuğlalar düştü. Osmangazi ilçesinde ise Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine şiddetli lodos nedeniyle ağaç devrildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetinin artarak devam etmesi bekleniyor. - BURSA