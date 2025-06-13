Bursa'da Sıcak Hava Kaçışı Yangınla Sonuçlandı

Bursa'da Sıcak Hava Kaçışı Yangınla Sonuçlandı
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Bursa'da serinlemek için giden vatandaşların bulunduğu Özdilek Park'ta, park halindeki araçlardan dumanlar yükselmeye başladı ve kısa süre içinde alevler yükseldi. Paniğe neden olan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'daki sıcak havadan kaçan vatandaşlar, Özdilek Park'ın yeşilliklerinde serinlerken alevlerle burun buruna geldi.

Bursa'da vatandaşların serinlemek için gittiği parkta, geceleri burnundan geldi. Bunaltan sıcak havada evde oturmak istemeyen vatandaşlar, İstanbul yolundaki Özdilek Park'a akın etti. Çimler üzerinde serinlemek isterken, araçlarını park ettikleri alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda otomobillerin arasından yükselen alevleri görenler koşuşturmaya başladı.

Kısa süre yaşanan paniğin ardından alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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