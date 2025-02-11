CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Bursa'da Sıcak Çay Devrilen Bebeğin Hastanelik Olması

Bursa'da Sıcak Çay Devrilen Bebeğin Hastanelik Olması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de 2 yaşındaki Miraç T.'nin üzerine sıcak çay devrildi. Bebek, vücudunda ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine sıcak çay devrilen bebek hastanelik oldu.

Olay, Huzur Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Miraç T., kaynar su bulunan çaydanlığa çarpınca, sıcak çay bebeğin üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
img

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.