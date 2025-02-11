Bursa'da Sıcak Çay Devrilen Bebeğin Hastanelik Olması
İnegöl'de 2 yaşındaki Miraç T.'nin üzerine sıcak çay devrildi. Bebek, vücudunda ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine sıcak çay devrilen bebek hastanelik oldu.
Olay, Huzur Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Miraç T., kaynar su bulunan çaydanlığa çarpınca, sıcak çay bebeğin üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA