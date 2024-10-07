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Bursa'da Siber Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da Siber Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Bursa'da internet üzerinden dolandırıcılık yaparak 2 yıl hapis cezasıyla aranan Sedat S., polis operasyonuyla yaklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiple şüpheliyi tespit etti.

Bursa'da internet üzerinden dolandırıcılık yapıp 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli; polis operasyonuyla yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği Ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yapılan operasyonlarla suç oranlarının azaldığı kentte, hapis cezasıyla aranan şüpheliler bir bir yakalanıyor

İnfaz Büro Amirliği ekiplerince siber dolandırıcılıktan 2019'tan beri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat S., izini kaybettirmek için ayrı ayrı ikametlerde kayıtsız olarak kaldı. Fakat çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, şüpheliyi yakalamak için teknik ve fiziki takibe alarak, şüphelinin konakladığı adresi buldu. Şüpheliyi adım adım izleyen ekipler. yaptıkları operasyon sonrası şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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