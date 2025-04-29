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Bursa'da Seyyar Çiçekçi Trafikte Dans Etti

Bursa'da Seyyar Çiçekçi Trafikte Dans Etti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyyar çiçekçilik yapan bir vatandaş, araçların arasında duyduğu müzikle dans ederek trafikte bekleyenleri gülümsetti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da lambalarda araçların arasında seyyar çiçekçilik yapan vatandaş, araç içinden gelen müzik sesine dayanamayarak oynamaya başladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçların arasında seyyar çiçekçilik yapan vatandaş, bir aracın içinden gelen müzik sesini duyunca çiçekleri bıraktı. Bir anda oynamaya başlayan seyyar çiçekçi, trafikte bekleyen vatandaşları gülümsetti. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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