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Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Otobüste bulunan yolcular, sürücü ve muavin canlarını kurtararak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otobüsün alev alev yanma anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

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