Bursa'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Bursa'da seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır bir anda alev aldı. Sürücü tırı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA