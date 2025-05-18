Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Tır alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da seyir halinde alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzmir-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya kilometreler kala dumanlar yükselen tırı yolun kenarına çeken sürücü, canını zor kurtardı. Tırdan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yanan tırı söndürmeye çalışsa da mümkün olmadı.

Kısa sürede alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.