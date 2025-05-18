Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
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Bursa'da seyir halindeyken alev topuna dönen tır, sürücüsünün canını zor kurtardığı bir olayla kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Tır alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da seyir halinde alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzmir-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya kilometreler kala dumanlar yükselen tırı yolun kenarına çeken sürücü, canını zor kurtardı. Tırdan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yanan tırı söndürmeye çalışsa da mümkün olmadı.

Kısa sürede alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - 3.Sayfa
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