Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı, büyük bir faciadan dönüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa yolu Dürdane rampasında meydana geldi. Dürdane rampasında seyir halinde olan servis minibüsünün şoförü, araçtan dumanlar çıktığını görünce yol kenarına park etti. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, minibüsün boş olması büyük bir facianın önüne geçti. Yanan servis minibüsü çekici yardımıyla yoldan kaldırılırdı. Yol, bir süre sonra trafiğe açıldı. - BURSA