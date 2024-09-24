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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilin Kaputundan Yılan Çıktı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilin Kaputundan Yılan Çıktı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeyken kaputundan yılan çıkan otomobilin sürücüsü panikledi. İtfaiye ekipleri yılanı aracın kaputundan çıkararak güvence altına aldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kaputundan yılan çıktı. Yılanı gören sürücü panik halinde itfaiye ekiplerini aradı. Bursa Büyükşehir itfaiye ekiplerince kaputtan alınan yılan görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki bir sürücü kaputtan çıkan yılanı görünce panik halinde aracını hemen sağ şeride çekip ekipleri aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince incelenen araçta kaputa gizlenen yılan dakikalarca süren çalışma sonrası çıkarıldı. Yaklaşık 70 santimetre boyundaki yılanı gören çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ise muhafaza altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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