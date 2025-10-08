Haberler

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilden Duman Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden yoğun duman çıkınca sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, olay yerinden geçen trafik polisleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, trafiği aksatmamak adına aracı yol kenarına çekerek hızla uzaklaştı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Hareket halindeyken otomobilden çıkan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu. Sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekip uzaklaştı. Şans eseri olay yerinden geçen trafik polisleri, yangına yangın tüpleriyle hızlı müdahalede bulundu. Polislerin çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
