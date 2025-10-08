Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilden Duman Çıktı
Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Hareket halindeyken otomobilden çıkan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu. Sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekip uzaklaştı. Şans eseri olay yerinden geçen trafik polisleri, yangına yangın tüpleriyle hızlı müdahalede bulundu. Polislerin çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - BURSA
