Bursa'da Seyir Halindeki Otomobilden Duman Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, trafiği aksatmamak adına aracı yol kenarına çekerek hızla uzaklaştı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Hareket halindeyken otomobilden çıkan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu. Sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekip uzaklaştı. Şans eseri olay yerinden geçen trafik polisleri, yangına yangın tüpleriyle hızlı müdahalede bulundu. Polislerin çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - BURSA