Bursa'da otomobil alev topuna döndü

Bursa'da otomobil alev topuna döndü
Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangında, sürücü aracı terk ederek uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde seyir halindeki bir otomobilden duman çıktığını fark eden sürücüsü araçtan inerek uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA




